Mardi 21 mars 2017

Chronique du Jour : Il sort à la fin du mois, mais nous vous l'avons déjà décortiqué. On parle du tout nouveau Psykup, Ctrl+Alt+Fuck : "C'est long, 9 ans, surtout si on les passe à attendre. Les fans de Psykup ont patienté un bon moment avant de voir débarquer le successeur du génial We Love You All, mais quand on aime on sait se montrer patient […]"