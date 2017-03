Vendredi 17 mars 2017 Nouvelle vidéo pour Forest Pooky avec "Let's Not Speak about Tomorrow", à regarder dans la suite. Toutes les dates de sa tournée avec Frank Turner y sont aussi. 21/03 : Dunkerque / Les 4 Écluses

22/03 : Joué-Lés-Tours / Le Temps Machine

23/03 : Rennes / Mondo Bizarro

24/03 : Bordeaux / Le Void

25/03 : Albi / L’Athanor

26/03 : Monaco / Espace Leo Ferré

28/03 : Nîmes / Paloma

29/03 : Lyon / Le Marché Gare

30/03 : Nancy / La Machine à Vapeur

31/03 : Strasbourg / La Laiterie

08/04 : Genève (CH) / Le Cabinet

13/04 : Mont de Marsan / Café Music

14/04 : Montauban / TBA

15/04 : L’Isle Bouzon / Fête des Associations

16/04 : Tarbes / Celtic Pub

17/04 : Toulouse / Le Bikini (Convention du Disque)

20/04 : Paris / La Maroquinerie w/ Frank Turner & The Sleeping Souls & Sam Duckworth Vidéo liée Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►