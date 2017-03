Nargaroth sera de retour avec un nouvel opus le 16 mai via Inter Arma Productions, découvrez dans la suite la tracklist, l'artwork et le teaser du prochain méfait, Era Of Threnody.

Tracklist:



1. Dawn of Epiphany

2. Whither Goest Thou

3. Conjunction Underneath The Alpha Weel

4. ...As Orphans Drifting In A Desert Night

5. The Agony Of A Dying Phoenix

6. Epicedium To A Broken Dream

7. Love Is A Dog From Hell

8. Era Of Threnody

9. TXFO

10. My Eternal Grief, Anguish Neverending