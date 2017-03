Concours : The Neal Morse Band sera en concert le 5 avril 2017 au Divan du Monde (Paris - Event FB). Ce groupe n'est plus à présenter et, pour preuve, ce concert est déjà complet depuis plusieurs semaine !

Et vous n'avez pas votre place ? Heureusement, Garmonbozia et À Jeter Prom sont là pour penser aux retardataires : les deux plus veinards d'entre vous remporteront leur sésame !

Pour participer, ça se passe par ici. Bonne chance !



Vous pourrez sinon vous consoler avec le concert de Mike Portnoy's Shattered Fortress qui aura lieu au Trianon le 1er juillet 2017 et dans lequel vous retrouverez une partie du line-up du Neal Morse Band. Toutes les infos sur l'event FB.