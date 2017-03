#Breaking New : Metallica vient d'annoncer 3 dates en France, ainsi qu'une à Genève, dans la cadre du Worldwired Tour, avec Kvelertak en support :

- 08/09/2017 – Paris, Accorhotels Arena

- 10/09/2017 – Paris, Accorhotels Arena

- 12/09/2017 – Lyon, Halle Tony Garnier

- 11/04/2018 – Genève, Palexpo



Vous aurez remarqué que le premier concert parisien tombe en même temps que le Fall Of Summer, on ne saurait donc que trop vous conseiller d'allier le plaisir à l'agréable et de prendre votre place pour le 10 septembre afin de pouvoir assister à ces deux évènements incontournables !