Jeudi 16 mars 2017

Devin Townsend a partagé des souvenirs de ses débuts en tant que chanteur de Steve Vai : lors d'un passage à la télé ricaine (chez Jay Leno) il a décidé de se raser les cheveux, les sourcils, d'acheter des fringues moches, de s'écrire le nom d'un porte sur tout le corps et de chanter comme ça, pour faire chier tout ce cirque. En plus de leur performance live, Devin a aussi pris plein de photos dans une pièce backstage, dont une où nu il se cale un téléphone entre les fesses (et oui cette photo existe vraiment).

Et vous pouvez voir la vidéo de cette prestation ici.