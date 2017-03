Jeudi 16 mars 2017

Concours : Arrache Toi Un Œil (FB) organise le festival Frisson Acidulé du 31 mars au 2 avril à Paris. Au programme, des concerts, des ciné-concerts, des expos, des ateliers sérigraphie... Et bien d'autres choses.Toutes les infos se retrouvent sur l'Event Facebook et vous pouvez vous procurez les places par ici ainsi que chez un certain nombre de disquaires parisiens. Pour participer, c'est ici.