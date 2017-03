Le festival Post In Paris se tiendra le 13 et 14 mai au Bus Palladium (Paris). Voici l'affiche :

Samedi 13 mai : Dirge​ - Corbeaux​ - Cendres​ - Noise Above The Ocean​ - Past​ - Shamotte​ - Hush Frequency​ - Car Crash Weather​ - Nordkapp​ - Echo Says Echo

Dimanche 14 mai : Fall Of Messiah​ - The Random Monsters​ - Mime​ - Saar - L'Impasse Mexicaine​ - Charbon - Wolve - Mia Vita Violenta - Fleuve - Mobboss - Light Deflection

Les places sont en vente sur Digitick.