Dimanche 19 mars 2017

Trois après Circles, When Icarus Falls a mis en ligne un extrait de son nouvel album à venir Resilience. Le quatrième album du groupe sortira sur le label Czar Of Crickets Productions (Palmer, Zatokrev, Unhold,…) le 21 avril 2017. Enregistré par Chris Noth à Bikini Test (La Chaux-de-Fonds, Suisse), mixé et masterisé par Magnus Lindberg (Cult Of Luna), cet album sera disponible pour la première fois en vinyle avec un artowrk signé Synckop.