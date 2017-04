Annulation :

Suite aux problèmes de santé de Wattie (hopistalisé vendredi en Belgique suite à une attaque cardiaque), le concert de The Exploited et The Casualties prévu ce soir à la Maroquinerie (Paris) est annulé (bien que le groupe ait annoncé ce WE maintenir les dates). Les places sont immédiatement remboursables auprès des points de vente où elles ont été achetées.