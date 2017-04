Samedi 08 avril 2017

Le Chaulnes Metal Fest (Chaulnes-80), c'est dans une semaine (événement Facebook). Au menu de cette quinzième édition : Onslaught, Loudblast, No Return, Now Or Never, Svart Crown, Héboïdophrénie et Praetoria. Les billets sont disponibles en préventes à 12€ (plus 1.80€ de majoration) chez France Billet, Fnac, Marie de Chaulnes. 15€ sur place. Buvette et restauration sur place, le parking et le camping sont gratuits.