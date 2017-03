Samedi 11 mars 2017

W.A.S.P. étaient passés au Bataclan en 2012 pour leurs 30 ans de carrière (et les 20 ans de The Crimson Idol), ils seront de retour à l'Élysée Montmartre le 29 octobre 2017 pour fêter cette fois les 25 ans de leur concept album culte !

Les places sont dispos chez Digitick, Weezevent et Fnac. Toutes les infos pratiques se trouvent sur l'event FB.