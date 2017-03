Mercredi 15 mars 2017

Une interview un peu différente aujourd'hui avec Thibault Desmasures, manager des Corsaires de Nantes (équipe semi-professionnelle de hockey sur glace de Nantes) et Yoann Le Nevé, co-fondateur du Hellfest, en marge de la rencontre opposant les Corsaires aux Sangliers Arvernes le 18 février dernier. On y parle sport, partenariats, et bien sur de metal ! Ca se lit ici, et on peut également retrouver les photos de Meo dans la galerie dédiée !