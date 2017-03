Vendredi 10 mars 2017

Concours express : si vous voulez gagner une place pour Klone à Paris demain laissez nous votre nom / prénom et email ici, vous pourriez être tiré au sort et aller voir Klone en acoustique à L'antenne demain à 21H (le groupe y jouera deux fois, à 18H et 21H).

Si jamais vous voulez être sûr d'y aller il reste des places ici.