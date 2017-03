Mercredi 08 mars 2017

Him annonce une tournée d'adieu, les Finlandais jettent l'éponge après une carrière de 26 ans. Voici le communiqué de Ville Vallo, le charismatique frontman du groupe : "Après un quart de siècle d’amour et de metal entremêlés, nous avons sincèrement le sentiment que HIM est naturellement arrivé en bout de course et des adieux doivent être prononcés afin de laisser place à des visions, des parfums et des sons encore inexplorés. Nous avons fini le motif, résolu le puzzle et tourné la clé. Merci."