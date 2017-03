Dimanche 05 mars 2017

Chronique avec Ne Obliviscaris - Citadel : "Citadel s’offre le luxe d’ouvrir de nouvelles portes, explore de nouvelles sonorités grâce à ce violon si bien utilisé. Soutenu par une finesse d’écriture et un art du dosage très avancé, il en résulte un album puissant et accessible dans la lignée de Portal Of I. [...]"