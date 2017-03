Vendredi 03 mars 2017

Fange lâche le titre "Agapes", issu de l'album Pourrissoir, à paraître le 17 mars chez Throatruiner Records et Lost Pilgrims Records. Le groupe défendra son méfait le 16 avril à Paris au Glad Stone Fest en compagnie de Hangman's Chair, Cowards, Wolvennest et le 27 avril à Rennes au Mondo Bizarro avec Birds In Row et Comity.