Concours : Avec le retour sur scène de Nostromo on a aussi droit à trois remasters de leur précédentes sorties. Et joie, bonheur : on vous fait gagner des packs content Argue / Eyesore / Ecce Lex.

Si tu ne connais pas Nostromo : rattrapes ce retard ici, ensuite joue, et après si tu veux être sûr c'est ici.