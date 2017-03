Jeudi 02 mars 2017

Rex Brow (ex bassiste de Pantera) va sortir un album solo cette année, celui ci se veut inspiré par la musique des années 70 qu'ils l'ont influencés. Il est accompagné de Christopher Williams (Accept), Peter Keys (Lynyrd Skynyrd) et Calbel Sherman.

Pour rappel Rex a sorti une biographie, où il parle de l'aventure Pantera, on vous en a parlé ici.