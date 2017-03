Jeudi 02 mars 2017

Selon certaines rumeurs il ne resterait plus qu'un membre dans Ghost (Papa Emeritus), difficile de savoir vu le secret (souvent souhaité) autour du groupe, en tout cas lors des victoires de la musique suédoise, un seul membre est venu chercher la récompense gagnée par le groupe pour Popestar (dans la même catégorie on retrouvait In Flames, Cult Of Luna et Julie Christmas, Amaranthe, Dark Tranquillity).

La vidéo de la cérémonie pour ce prix est à voir ici.