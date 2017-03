Knives Out Records va avoir deux sorties prochainement :

- La réedition de Don't Get Mad de Crawlspace (Deathcore) en vinyle, avec un artwork bien chiadé (les images à voir ici), un picture disc avec une pochette avec découpes, vraiment un bel object

- Le premier album de Mastiff (HxC avec influence Hip Hop avec des membres de Lose None, On A Warpath), pour écouter ça c'est ici.