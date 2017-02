Envie d'originalité dans le pit ? Les pogos et le karate-mosh c'est has been ? Mettez-vous au cockroach moshing.

-Etape 1 : S'allonger sur le dos dans la fosse

-Etape 2 : Agiter les bras et les jambes comme un cafard stéroïdé qui se débat dans le vide

-Etape 3 : Répéter l'étape 2 encore et encore.

Illustration en vidéo chez Rock Sound.