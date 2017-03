Dimanche 05 mars 2017

Classic Alien Invasion lance sa campagne de financement participatif pour la réalisation de son LP. Le groupe propose une seule offre, le premier LP de Classic Alien Invasion dans une édition en vinyle limitée à 500 exemplaires avec sa carte de téléchargement pour télécharger album et artwork en haute résolution, un visuel signé de la mascotte Clint réalisé par Cham et un ticket valable à vie pour assister à un concert du groupe. Ce sera la seule édition "physique" de cet album et les morceaux "Tractor Beam" et "Live Damage Special Edition" ne seront disponibles que sur le vynile et la carte de téléchargement. Tous les morceaux seront remasterisés pour cette édition vinyle.