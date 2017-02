Dimanche 26 février 2017

Metalorgie Monthly #17 : le rendez-vous est maintenant acquis, plus aucun suspense ne demeure. On est le dernier dimanche du mois, c'est l'heure de notre récapitulatif mensuel sur ce qui a tourné sur nos platines. Comme d'habitude, en plus des groupes "Metal / Punk et dérivés (ou pas)", on a aussi écouté des trucs dont on parle moins mais qu'on aime autant. Au programme, du Jazz, du Hip-Hop, de la chanson française... Et toujours du gros son. A lire ici.