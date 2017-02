Against Me et The Bronx seront en tournée en France au printemps prochain :

31/05/17 @ L'Aeronef - Lille

01/06/17 @ La Maroquinerie - Paris

02/06/17 @ Rock School Barbey - Bordeaux

05/06/17 @ La Sirène - La Rochelle

06/06/17 @ La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand

07/06/17 @ La Belle Electrique - Grenoble

Les places sont en vente chez Digitick et Fnac Spectacles.