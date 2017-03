Concerts du jour :

Libido Fuzz (FB) fête la sortie son nouvel album A Guide Into Synesthesia ce soir au Void (Bordeaux) en compagnie de Mantras (FB). La soirée se terminera par un DJ set jusqu'à l'aube (ou presque). Les billets sont à 8€ et s'achètent ici, et toutes les infos se retrouvent sur l'événement Facebook.