Jeudi 23 février 2017

Blood Divisions va sortir Cardinal One, son premier EP, le 24 mars prochain chez Metal Blade.

Ce projet a été fondé par Chris Jericho (Fozzy, WWE), David Austin (Nasty Savage), et Ed Aborn (Intersonic Cyber Symphony), accompagnés de membres présents ou passés de groupes tels Obituary, Death, Nasty Savage, Six Feet Under, Iced Earth, Sebastian Bach, Deicide, Massacre, Trans-Siberian Orchestra. Cet EP se compose de 4 reprises et 2 chansons originales et tous les bénéfices seront reversés à l'association Rock and Rescue.

La vidéo de leur reprise de Hot 'n Heavy de UFO est disponible sur le site internet du groupe. La tracklist et l'artwork se découvre dans la suite.

1. The Morgue (Nasty Savage cover)

2. Hot 'n' Ready (UFO cover)

3. March of the Machine Elves

4. Top of the Bill (Scorpions cover)

5. Return to the Garden of Temptation

6. No Sympathy (Nasty Savage cover)