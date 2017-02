Mardi 28 février 2017

Interview : Il y a tout juste un an sortait l'énigmatique Värähtelijä, qui a bien des égards est l'oeuvre la plus aboutie des Finlandais d'Oranssi Pazuzu. Avec une alchimie presque surnaturelle, les musiciens ont réussi à équilibrer black metal et psychédélisme dans un album dont l'écoute ne perd jamais en intensité. Nous avons tenté d'en savoir plus en discutant avec le chanteur/guitariste et le bassiste, alors que la formation s'apprête à sillonner les scènes d'Europe en avril. [...]