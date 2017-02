Forever Still et ONI seront les premières parties de la prochaine tournée européenne de Children Of Bodom qui verra les finlandais interpréter leur album Something Wild dans son intégralité avec quelques dates en France :

- 14/03 @ Le Cargo, Caen

- 15/03 @ L'Echonova, Vannes

- 16/03 @ La Nef, Angoulême

- 17/03 @ Le File 7, Magny Le Hongre

- 18/03 @ Le Metaphone, Oignies