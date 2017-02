Doyle (The Misfits) sera en concert ce soir à Romans/Isère, le 26/02 à Saint Jean de Vedas et le 27/02 à Paris. Il sera accompagné d'Alex Story (Cancerslug) au chant. A noter que son nouvel album As We Die sortira le 5 mai prochain via EMP Label Group. Un extrait est disponible ici.