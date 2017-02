Dimanche 19 février 2017 Anthrax sera en concert le 16 mars prochain à l'Elysée Montmartre et y jouera en intégralité son album culte Among The Living. Le groupe vous offre également la possibilité de gagner un "meet and greet", vous trouverez ici les modalités pour tenter votre chance. 1. Télécharger le poster: www.nuclearblast.de/meetanthrax



2. Prendre une photo de vous avec le poster ou avec 3 ou 4 autres personnes. Soyez le plus créatif possible !



3. La photo peut être prise prêt d’un endroit célèbre ou connu dans la ville où joue Anthrax.



4. Envoyez-la à l’adresse suivante : meetanthrax@nuclearblast.de !



La meilleure photo remportera le Meet&Greet !



