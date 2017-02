Exclu : Duck Tape est un duo de Grunge moderne, Danny le frontman britannique et Jules à la batterie, tirent leurs influences dans des groupes de la scène Grunge / Punk / Noise / Post-Stoner actuel et passé : God Damn, METZ, Slaves, Queens of the Stone Age, Tigercub, ou encore Nirvana.

Duck Tape sort son tout premier EP How Desperate Are You le 2 Mars 2017. Metalorgie et Black Wave Promotion s'associent pour vous présenter le titre "Nothing To Loose" !