Samedi 18 février 2017

Chronique et nouvel Album du Moment The Great Old Ones - EOD : A Tale Of Dark Legacy : "Deux ans plus tard et un départ de chez Les Acteurs de l'Ombre pour une signature chez Season Of Mist, les voici avec EOD : A Tale Of Dark Legacy. Et une principale question au bord des lèvres, comment vont-ils réussir à faire mieux ? [...]"