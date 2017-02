Jeudi 16 février 2017

En plus des Eurockéennes et des Vieilles Charrues cet été, Dropkick Murphys sera de retour au Zénith de Paris les 16 et 17 février 2018. Point particulier : chaque concert sera unique, avec des setlists différentes chaque soir. Les places seront en vente dès ce vendredi ici, avec 500 "pass 2 jours" disponibles à tarif préférentiel.

Pour rappel, notre report du concert du 28 janvier 2017 et notre chronique de 11 Short Stories Of Pain And Glory.

Toujours chez Dropkick Murphys : Canal+ a dévoilé une vidéos des coulisse de leur enregistrement pour L'album De La Semaine, à voir ici.