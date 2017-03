Samedi 01 avril 2017

Concert du Jour :

- Aujourd'hui, c'est le Heart Sound Metal Festival, avec au menu, Betraying the martyrs, Uneven Structure, The Arrs pour sa tournée d'adieu, Make Me A Donut, Except One, Atlantis Chronicles et Kadinja. Toutes les infos sur l'event FB. Le festival se déroulera à l'Espace Jean Marie Poirier (1 Esplanade du 18 juin 1940, 94370 Sucy-en-Brie).

- Frantic Machine, Tungs10, Duckhunters et Strakelin joueront à l'Espace Léo Ferré de Brest. Toutes les infos sont à retrouver sur l'event FB.

- Deuxième jour du festival Frisson Acidulé au Cirque Electrique avec au programme : Terminal Cheesecake, Reproach, Paddy Steer, In Zaire, Rats Blood, X-Or, Le Renard, Noyades, Syndrome 81, Futuroscope, Mhonos, Cheap Wine, Bras Mort, Rozita Ouech-Ouech, Dance Music Rhône-Alpes. Toutes les infos se retrouvent sur l'Event Facebook et vous pouvez vous procurez les places par ici.