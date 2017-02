Lundi 13 février 2017

The Dillinger Escape Plan a eu la mauvaise surprise de voir leur tourbus être pris dans un accident de la route en Pologne. Treize personnes (aucun membre du groupe) ont été admises à l’hôpital et la plupart du matériel du groupe est... en mauvais état. Pour l'instant, on a aucune info sur une hypothétique annulation de la tournée européenne. On rappelle qu'il s'agit de leur tournée d'adieu.