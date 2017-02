Les actus les plus consultées de la semaine :

- Un titre du prochain Kadinja, en avant première.

- Le nouvel album de Klone, en acoustique, en écoute chez nous.

- Metallica et Lady Gaga ensemble sur scène pour les Grammy Awards.

- Un live de Metallica de 1985.

- Une reprise de Meshuggah au violon avec chant féminin le tout agrémenté de danse contemporaine.

La chronique la plus consultée de la semaine : Red Fang qui devance Dream Theater.