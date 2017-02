Vendredi 10 février 2017

Avant première : Klone revient en 2017 avec un album acoustique, celui ci est composé de 9 titres du groupe revisités (notamment avec percussion, accordéon, ...) et 2 titres studio (dont une reprise de Depeche Mode), et on a la chance de vous faire écouter cet album en avant première.

Vous pouvez commander l'album là : CD, Vinyle, Numérique.