Vendredi 10 février 2017

Dans une interview accordée à knac.com, le batteur Gene Hoglan a déclaré qu'il avait recommencé dès 2014 à écrire de la musique pour Dark Angel (Thrash Metal) avec le guitariste Jim Durkin. "Nous avons déjà cinq ou six morceaux prêts et ils sont mortels", a-t-il déclaré, avivant les rumeurs d'un nouvel album du groupe, qui n'a rien sorti depuis Time Does Not Heal en 1991.