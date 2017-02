Jeudi 09 février 2017

Metallica va jouer avec Lady Gaga sur la scène des Grammy Awards ce WE. Lady Gaga est une fan de metal, elle a déjà clamé son amour pour Iron Maiden, Black Sabbath ou a déjà été vue dans un concert de Lazer/Wulf (pas le plus connu des groupes) par exemple.

Cette année au Grammy Awards on aura des représentant français : Gojira, nominé deux fois.