Jeudi 09 février 2017

L'enfer est cernés par les panneaux publicitaires et les goodies les plus putassiers, car ce sont là où finissent les marketeux, la preuve : il est possible, pour la Saint Valentin aux USA, d'acheter un bouquet de roses "Not In This Lifetime" qui sera livré avec des billets pour la tournée de Guns N'Roses... (la preuve) Vivement la même avec des Berretta ou des nœuds coulant tout fait pour les fans de Slipknot.