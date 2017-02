Mercredi 08 février 2017

Interview : Alors que l'imposant album live de Cult of Luna va sortir, documentant la tournée anniversaire de Somewhere Along The Highway, Metalorgie a interviewé le capitaine du navire Cult of Luna : Johannes Persson. Avec lui, nous avons évoqué en long et en large cet album culte, mais aussi la récente collaboration entre le combo et Julie Christmas, sans oublier les nombreux questionnements qui peuvent émerger dans un sextet. (...)