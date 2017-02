Mercredi 08 février 2017

La programmation du Be Prog, My Friend ! 2017 s'est considérablement étoffée. En effet, se sont notamment ajoutés à l'affiche Devin Townsend, qui y jouera pour l'occasion son album culte Ocean Machine en entier. On y trouve aussi Leprous, qui jouera un concert avec des chansons choisies par les votes des fans. L'affiche actualisée est disponible ici.



Pour rappel, le Be Prog ! My Friend est un festival en plein air de rock/metal progressif, se tenant à Barcelone pour la quatrième année consécutive. L'édition 2017 aura lieu du 30 juin au 1er juillet, toujours dans le beau village historique Poble Espanyol. Retrouvez toutes les infos sur le festival à cette adresse.