Mercredi 08 février 2017

Connaissez-vous le Prophecy Fest ? C'est un festival organisé par le label allemand Prophecy Productions, qui se concentre à programmer des artistes de leur catalogue... DANS UNE GROTTE. Oui vous avez bien lui, vous assistez aux concerts dans une grotte perdue dans la campagne allemande, avec une scène unique, avec parfois des programmes spéciaux pour les concerts et des groupes qu'on voit peu sur scène. Le festival en est à sa troisième édition, et se tiendra du 28 au 29 juillet 2017. L'organisation a il y a peu révélé une bonne partie de la programmation :



- double set de Hexvessel (dont un acoustique)

- Lotus Thief

- Hypnopazuzu (avec Youth de Killing Joke et David Tibet de Current 93)

- The Moon and The Nightspirit avec une formation spéciale

- Dool avec une formation spéciale

- The Vision Bleak avec la section orchestrale Shadow Philharmonique

- Sun of the Sleepless (projet solo du chanteur d'Empyrium)

- Irrwisch en tant que curateur visuel du festival, qui tiendra une exposition dans la grotte



Toutes les infos sur le festival sont disponibles à cette adresse.



Enfin, avant qu'il ne rejoigne Metalorgie, Neredude est allé à l'édition 2016 et en a fait un report complet, disponible ici. Un bon moyen de se faire un avis sur le festival.