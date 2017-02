Mercredi 08 février 2017

Aluk Todolo sort un album de raretés / B-sides / inédit et on a la chance de vous faire écouter un extrait du contenu de celui ci, pour découvrir cela c'est ici. Archives Vol. 1 sort le 20 mars via Temple of Torturous.

Le groupe sera au Roadburn et également en France pour pas mal de dates avec Oranssi Pazuzu (vous savez, l'album de l'année selon le classement lecteurs, et #2 selon le top rédacteurs) :

23/01 : Bruxelles (Magasin 4)

24/04 : Colmar (Grillen)

26/04 : Paris (Petit Bain)

27/04 : Nantes (Le Ferrailleur)

28/04 : Toulouse (Le Rex)

Sans Oranssi Pazuzu :

29/04 : Montpellier (Le Black Sheep)

30/04 : Grenoble