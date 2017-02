Mercredi 08 février 2017

On vous avait parlé de STAMP il y a peu, étant de passage en concert à Paris en janvier dernier. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, leur set était excellent. Mais ce n'est pas le sujet ici. La formation vient d'ouvrir une campagne de crowdfunding pour financer le tournage d'un clip vidéo. En échange de vos contributions, vous pouvez notamment vous procurer une copie de leur deuxième album à venir. Intitulé Posthuman, c'est un concept album centré autour du transhumanisme, et des nombreuses questions qu'il pose sur l'avenir de notre espèce.



Fan d'Ulver ? Ecoutez STAMP. Fan de Massive Attack ? Ecoutez STAMP. Fan de Nine Inch Nails ? Ecoutez STAMP.



Vous pouvez écouter un titre de Posthuman joué en live à cette adresse.