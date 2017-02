Lundi 06 février 2017

Chronique avec la suite du cycle "Bandes Dessinées et Musique", en se penchant cette fois sur Derf Backderf et son Punk Rock&Mobile Homes : "Via le personnage principal, Otto, adolescent type que l’on a tous pu fréquenter dans notre jeunesse (obsédé, délirant et complètement aveugle au reste du monde), Derf Backderf dresse un portrait d’apparent looser à la manière de Dahmer dans son autre oeuvre. [...]"