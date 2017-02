Vendredi 10 février 2017

Stupid Karate (punk hardcore - Lille) est actuellement au BBK studio afin d'enregistrer son deuxième EP intitulé Punk is a free pricing corpse. Il fait suite à l'EP éponyme sorti en octobre 2016, il comprend 4 titres, sera mixé / masterisé par Electrik Box studio (Fake Off, Carving) et sortira fin mars 2017.