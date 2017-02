Concert du jour :

- Esben And The Witch et Untitled With Drums à l'Espace B plus précisément. Toutes les informations sont disponibles sur l'événement Facebook de la date. Les places se réservent par ici.

- A Dijon, à la Péniche Cancale (Port du Canal), Olten et Horskh seront présents dans le cadre du Festival GéNéRiQ. Toutes les infos sur l'event FB et les places en vente par là.