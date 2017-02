Lundi 06 février 2017

Un projet Kickstarter vient de recueillir 45 000 dollars dans le but de créer un documentaire sur les Swans. Intitulé "Where Does A Body End ?", il a été réalisé par Marco Porsia qui a déjà filmé le groupe en live pour les DVD inclus dans les éditions collector des albums The Seer et The Glowing Man. Le film comportera des interviews (Thurston Moore, Lee Ranaldo) et pas mal d'archives live. Pour regarder le trailer, c'est ici.